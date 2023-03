Altamura: elezioni comunali, tavoli politici ancora aperti

Il quadro politico resta molto incerto ad Altamura, sebbene le elezioni comunali siano sempre più vicine. Si vota per il primo turno domenica 14 e lunedì 15 maggio. Il deposito delle liste elettorali dovrà avvenire entro le ore 12.00 del 15 aprile. Quindi il tempo stringe. Si rischia di dover parlare soltanto di nomi e di avere pochissimo tempo per presentare proposte e temi.L'avvocatoha già iniziato la sua corsa elettorale. Il progetto s'intitola "Polis2030" e vede le adesioni dei partiti Italia viva e Azione con Calenda e delle liste civiche Azione civica, Insieme per Altamura, Innoviamo, SìAmo Altamura e Noi - Nuovi obiettivi insieme. Domenica 12 marzo, alle ore 11.30, presso il GAL, ex Monastero del Soccorso (in piazza Resistenza), lancia ufficialmente la sfida elettorale. Il suo progetto guarda a un orizzonte temporale più distante (il 2030) perché si intende costruire una visione di città secondo scelte lungimiranti e non limitate solo a interventi limitati.Il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia,, è il candidato di Fratelli d'Italia, Lega Salvini Premier, Terra mia, Pronti per Altamura, Altamura Sicura e la lista Nicola Loizzo Sindaco. A sostenerlo non c'è Forza Italia che sta seguendo un suo percorso diverso e sta dialogando con altre forze politiche. Dopo una lunga discussione (sul tavolo all'inizio c'erano anche nomi che fanno riferimento a Forza Italia), la scelta è caduta su Loizzo perché negli intrecci delle elezioni amministrative nei vari Comuni della Puglia a quanto pare era Fratelli d'Italia a dover esprimere il candidato. Si attendono le prime iniziative elettorali del centrodestra.Ha confermato la sua partecipazione alle elezioni, come candidato sindaco, l'allenatore di calciodetto Peppino. La sua lista si chiama Unione Popolare e presenta un pallone nel simbolo, che ha i colori bianco e rosso.Tante discussioni e numerosi incontri riguardano le altre forze politiche da cui non arriva ancora l'ufficializzazione delle scelte.Sarà difficile vedere uncompatto e infatti si lavora su più tavoli, con forze della maggioranza uscente che sono presenti un po' nel raggruppamento di centro che è stato denominato "Altamura protagonista" e un po' stanno condividendo gli obiettivi su altri tavoli.Ilandrà da solo o con una parte della sinistra? Questo è l'interrogativo ricorrente da mesi. Intanto il Movimento 5 stelle è vicino a chiudere la partita candidando un suo attivista.Ilsta ancora facendo dei tentativi per unire le forze del centrosinistra. Altrimenti potrebbe "giocare" la sua partita con il raggruppamento di centro.Proprio per queste trattative "intrecciate" alcune ufficializzazioni di nomi sono state finora rinviate.