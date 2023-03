Movimento 5 stelle: Loporcaro candidato sindaco

Michele Loporcaro, docente, è il candidato sindaco scelto dal Movimento 5 stelle. Di seguito la nota del movimento.Condividiamo con gli altamurani un concreto progetto di città con Michele Loporcaro candidato sindaco. Un progetto che intercetti il sentimento di tutte le persone che hanno la speranza di vivere in una Altamura migliore. A queste persone/gruppi ci rivolgiamo con fiducia.Siamo pronti ad incontrare associazioni, famiglie, comitati di quartiere, imprenditori e società civile, nonché le forze politiche disponibili a confrontarsi. Le nostre parole chiave, le stelle polari che ci illuminano da sempre sono:1. ACQUA tutela delle risorse idriche locali;2. RIFIUTI ZERO ed economia circolare;3. ENERGIA, rinnovabili ed al servizio di tutti;4. TERRA e CIBO, tutela del suolo e delle filiere per il cibo di qualità;5. PARTECIPAZIONE democrazia partecipata e informata;Altamura potrebbe avere luoghi e modi per ascoltare la voce dei cittadini, un centro storico vivibile e a misura d'uomo, imprenditori capaci messi nelle condizioni di poter lavorare e crescere nell'ottica della sostenibilità, un'area mercatale agevole e organizzata, aree verdi diffuse e dedicate alle famiglie, edifici scolastici sicuri e capaci di migliorare l'apprendimento, centri sportivi multifunzionali comunali degni di una città di 77.000 abitanti, turismo e ricettività di eccellenza, strade libere dal traffico e aria respirabile.Mai come in questo momento è fondamentale che i Comuni tornino ad essere il centro nevralgico della vita democratica e della partecipazione alla vita pubblica. Gli ultimi anni hanno minato la nostra socialità. La prossima campagna elettorale deve avere l'obiettivo primario di riportare la Politica nelle piazze. Dobbiamo tornare ad incontrarci ritornando ad essere una comunità che si confronta di persona e non online.Il M5S Altamura, con Michele Loporcaro, è pronto.