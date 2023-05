Altamura al centro: esperienza ed entusiasmo al servizio della città

Il movimento Altamura al Centro, con la sua lista di 24 candidati, sostiene in modo convinto il candidato sindaco Antonio Petronella per dare un rinnovato slancio alla crescita della città e alla soluzione di problemi complessi che la quotidianità presenta.Nella scelta delle candidate e dei candidati, Altamura al Centro ha voluto fondere l'esperienza e l'entusiasmo e ha scelto donne e uomini che nella vita, nelle professioni e nei mestieri, nell'agire quotidiano si sono distinti per impegno e dedizione. La nostra città ha bisogno, anche nella vita pubblica e amministrativa, del contributo di tutti i cittadini. Infatti Altamura al Centro è nata ed è impegnata tutti i giorni a portare i problemi e le esigenze degli altamurani "per esprimere le migliori scelte e soluzioni.Infatti Altamura al Centro ha un'ispirazione moderata e popolare, agisce con i fatti e senza propaganda e per questo Antonio Petronella, con il suo programma e la sua pacatezza caratteriale, è il miglior Sindaco che la Città possa esprimere alle Elezioni Amministrative del 14 e del 15 maggio. Siamo certi che la Città premierà questo progetto che vede tutti i nostri candidati in prima linea nella realizzazione.: Antonio PetronellaCALIA DarioCHIERICO BiagioCLEMENTE AntoniaCOLONNA GianluigiCORNACCHIA DomenicoCUTECCHIA MariaGARZONE AngelaGIACONELLI FrancescoGIORDANO OnofrioLORUSSO TommasoMACELLA RosaMANICONE RosaMARTIMUCCI Leonarda detta LeaMORAMARCO FrancescoMORAMARCO NicolaNATALICCHIO AntonellaNOTARIO IsabelPARISINI RosaPATELLA Margherita detta RitaPERRUCCI Giuseppina detta Giusy o GiusiQUATTROMINI AlessandroSEGRETO Mariantonia detta AntonellaSIGNORELLI RosannaTAFUNI Vito