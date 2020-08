Allerta meteo per temporali fino a venerdì

Spiccata instabilità atmosferica su gran parte delle regioni centro-meridionali. Per le giornate di oggi e domani (giovedì 6 agosto) sono previste precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, accompagnate da un sensibile calo termico. La situazione di instabilità perdurerà sulle regioni meridionali almeno fino alla giornata di venerdì 7 agosto, a causa dello stazionamento del minimo depressionario sull'Adriatico meridionale.Il Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia ha esteso l'allerta gialla per temporali su tutto il territorio regionale, dalla serata di oggi e per le successive 48 ore.I cittadini sono invitati a tenere i comportamenti di auto-protezione.