Allerta meteo per pioggia e per vento

Messaggio della Protezione civile pugliese per 10 dicembre

La Protezione civile della Regione Puglia ha emesso un messaggio di allerta meteo, di colore giallo, con validità dalle ore 08.00 del 10.12.2023 e per le successive 12 ore.Evento previsto:da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, fino a localmente moderati -: da forti a burrasca nord-orientali su tutto il territorio regionale, con locali intensificazioni in serata sui settori ionici.La Protezione civile, come sempre, invita a consultare e osservare le consuete raccomandazioni.