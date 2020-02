Allerta meteo per i venti di burrasca

L'inverno torna a farsi sentire dopo un periodo quasi primaverile. Le temperature sono in calo e si attendono precipitazioni, soprattutto piogge.Circa la previsione di eventi climatici avversi, la Protezione civile della Regione Puglia ha diramato un messaggio di allerta di colore arancione su quasi tutta la Puglia per forti venti (l'allerta è gialla nella "Puglia centrale bradanica" in cui rientra l'area murgiana). Questa la previsione da stasera e per le successive 24-36 ore: "Venti da burrasca a burrasca forte dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca forte su zone costiere e appenniniche. Forti mareggiate lungo le coste esposte".Inoltre nella giornata di domani (5 febbraio) sono possibili "precipitazioni nevose con quota neve al di sopra dei 500-700m, con apporti al suolo generalmente deboli o localmente moderati, specie alle quote più alte". Per le possibili nevicate, comunque deboli se ci saranno, l'allerta è gialla in quasi tutta la Puglia (compresa la "Puglia centrale bradanica" in cui rientra l'area murgiana).In tutti i casi bisogna avere prudenza e seguire i normali comportamenti di auto-protezione.