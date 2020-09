Allerta meteo per forte vento e pioggia

dalle ore 20:00 del 25.09.2020 per le successive 4 ore con previsione: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle zone interne e ioniche della Puglia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centrale, con quantitativi cumulati deboli.

dalle ore 08:00 del 26.09.2020 per le successive 12 ore con previsione: Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli.

La Protezione civile della Regione Puglia ha emesso ieri un bollettino di allerta meteo, di colore arancione, su tutta la regione Puglia, a partire dalle ore 14.00 di oggi e per le prossime 24-30 ore.Questa la previsione: Venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte, in prevalenza dai quadranti occidentali, in estensione sulla Puglia.Come di consueto, la Protezione civile invita i cittadini ad adottare tutte le comuni precauzioni che sono necessarie in eventuali casi di rischio.AggiornamentoE' stato emesso un altro messaggio di allerta meteo, di colore giallo, con validità: