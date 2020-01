Al Teatro Mercadante l'operetta dal sapore napoletano

Domenica 26 gennaio (con sipario alle ore 21,00) al Teatro Mercadante torna l'operetta, con la "Compagnia Italiana di Operette" in scena in "Scugnizza". E' un appuntamento della Stagione d'Opera e Concerti del "Mercadante". Un altro appuntamento da non perdere dopo i tanti che il teatro altamurano sta ospitando, sempre con grande successo di pubblico e di gradimento."Scugnizza" è la celebre operetta di Mario Pasquale Costa su libretto di Carlo Lombardo, dal gusto popolare e ispirata ai costumi e alle tradizioni partenopee. L'appuntamento Gli artisti della celebre Compagnia Italiana di Operettecondurranno la fantasia del pubblico nella Napoli dei primi anni del Novecento. La regia è a cura di Gian Paolo Mai, con le coreografie di Monica Emmi, la direzione musicale di Maurizio Bogliolo, i costumi di Eugenio Girardi e la direzione artistica di Maria Teresa Nania, produttrice per la Compagnia.La vicenda, ambientata a Napoli, vede protagonista l'attore Claudio Pinto nei panni del ricco e annoiato vedovo Toby Gutter che, giunto a Napoli dall'America, ritroverà la voglia di vivere grazie alla bella vivace Salomé, interpretata da Clementina Regina che, a sua volta è inconsapevolmente affezionata allo scugnizzo Totò, ovvero Vincenzo Tremante. I due giovani, malgrado la povertà, vivono in un'atmosfera di festosa spensieratezza e allegria creando situazioni movimentate e buffe grazie all'ignara vittima dei loro scherzi: Maria Grazia, zia di Salomé, interpretata da Daniela d'Aragona. Toby Gutter è affascinato a tal punto da Salomè da volerla sposare e portarla con sé in America. Altri interpreti Riccardo Ciabò, Massimiliano Costantino, Stefano Rufini. Il corpo di ballo Ensemble Nania Spettacolo vedrà l'esibizione di Giada Lucarini, Martina Alessandro, Martina Coiro, Erika Pentima, Irene Catroppa e Raffaella Siani.Si tratta di un altro appuntamento di eccezione al Teatro Mercadante, restaurato e riportato allo splendore dalla società di cui è amministratore unico Vito Barozzi, con il sostegno di numerosi sponsor.La Stagione teatrale del "Mercadante" è molto ricca. In cartellone nomi molto noti al grande pubblico e personaggi del mondo televisivo (come da programma visionabile in questa pagina).La Stagione 2019-2020 "Vivo in teatro" del "Mercadante" è firmata dalla direzione artistica di Silvano Picerno e dal comitato organizzativo composto da Vito Barozzi e Filippo Angelastri.