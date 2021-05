Aggredito un equipaggio del 118 di Altamura

Un equipaggio del 118 è stato vittima di un'aggressione a Gravina durante un intervento per il soccorso ad un'anziana signora. L'episodio è avvenuto l'altro ieri.Una volta giunta sul posto l'ambulanza India della postazione di Altamura ha dovuto fronteggiare un uomo che ha dato in escandescenze e di fatto ha impedito l'intervento. L'uomo, secondo quanto si è appreso, avrebbe minacciato i tre operatori. E quando questi hanno deciso di non poter procedere con il soccorso e di andare via, l'uomo si è scagliato contro l'ambulanza. E' stato trattenuto, con fatica, da un'altra persona presente sul posto che ha evitato azioni ancora più violente.Subito dopo i tre operatori si sono presentati al pronto soccorso dell'ospedale della Murgia. Per tutti e tre sono state riscontrate lievi lesioni. Sull'accaduto sta effettuando accertamenti la Polizia del commissariato di Gravina.Un brutto episodio che denota le difficili condizioni in cui talvolta le squadre del 118 sono costrette a operare, in questo caso addirittura gli operatori sono stati aggrediti per un presunto ritardo, certamente non imputabile alla squadra bensì all'impiego concomitante degli equipaggi sul territorio murgiano per altri interventi. Non bastano i rischi legati al lavoro - certamente da mettere in conto - per la complessità dei casi da affrontare o per i rischi di contagi. Bisogna pure doversi difendere da questo tipo di reazioni del tutto immotivate.Per quanto riguarda la persona da soccorrere, poco dopo è stata accompagnata in ospedale dai familiari.