Ad Altamura un artista del disegno con "illusione ottica"

Una speciale opera d'arte, apparentemente tridimensionale, prenderà forma per una settimana a partire da oggi sotto gli occhi di tutti in piazza Duomo (in caso di maltempo nell'atrio del Palazzo di città in via Pasquale Caso). Illusione ottica ottenuta grazie ad una speciale tecnica di grafica. Protagonista l'artista sudamericano Eduardo Relero, invitato dall'associazione culturale "Zigozago" per la prima edizione del "Prospettico – Festival d'arte contemporanea".Relero è un maestro nella tecnica dell'anamorfosi con cui conferisce carattere tridimensionale a disegni apparentemente deformati. Finora ha dato forma alle sue illusioni ottiche nelle città di tutto il mondo, da Londra a New York, da Barcellona a San Francisco, passando per Dubai, Riga, Madrid, Amsterdam e Bruxelles. Sarà possibile seguire dal vivo lo svolgimento del lavoro tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 19. L'opera sarà completata il 24 dicembre."Prospettico" è "l'idea di otto amici - spiega l'associazione - e nasce dal desiderio di creare uno spazio da dedicare alla rappresentazione artistica e alle sue forme mutevoli, che le future edizioni esploreranno. Lo scopo è di promuovere l'accessibilità ai luoghi della cultura e lanciare la città in una dimensione internazionale".A giudicare dai primi abbozzi, potrebbe trattarsi di un dinosauro ma l'effetto finale sarà certamente sorprendente.