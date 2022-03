Accoglienza dei rifugiati ucraini, Altamura si organizza

Per l'arrivo dei rifugiati in fuga dalla guerra in Ucraina è stata istituita in Puglia una cabina di regia di cui fanno parte i rappresentanti di Regione Puglia, Prefetture, Questure, Forze dell'Ordine, Province e Comuni.La cabina di regia dovrà occuparsi dei molteplici aspetti connessi agli arrivi dei rifugiati in Puglia, come le procedure di registrazione, le attività di screening anticovid con tampone, vaccinazione e distribuzione di mascherine FFP2 secondo le disposizioni nazionali, l'individuazione delle strutture di accoglienza, con particolare attenzione alla gestione di eventuali casi positivi al covid, e delle figure che possano garantire la traduzione linguistica e la mediazione culturale.Le disposizioni nazionali prevedono anche che il presidente di Regione, in qualità di Commissario di Governo per l'emergenza, individui una struttura interna per il coordinamento delle azioni della Regione. I dipartimenti di prevenzione delle Asl pugliesi sono già al lavoro per svolgere l'attività di screening con tamponi e di vaccinazione, come previsto dalle ordinanze nazionali, in favore della popolazione ucraina in arrivo in Puglia.Ad Altamura il Comune ha pubblicato un avviso pubblico per la ricerca di immobili (appartamenti, b&b, strutture ricettive) da mettere a disposizione in modo gratuito, per l'accoglienza temporanea di profughi. "Visto l'aggravarsi della crisi internazionale in atto in Ucraina - spiega - l'amministrazione comunale è impegnata a trovare soluzioni adeguate per permettere gratuitamente l'adozione, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza in immobili privati, a soggetti che provengono dalle zone martoriate dell'Ucraina. Il Comune di Altamura intende avviare una attività di ricerca di soluzioni abitative (appartamenti, hotel, B&B, strutture ricettive varie ecc...) proponendosi come facilitatore nella raccolta dell'offerta dei privati e per disporre di un elenco di immobili utile per le finalità sopra indicate".I cittadini sono invitati a indicare anche la propria disponibilità a ospitare famiglie con bambini. Non si tratta né di adozione né di affido ma di accoglienza temporanea. Avviso e modulistica sono pubblicati sul portale del Comune.