Abbandono di rifiuti, multate 200 persone

L'abbandono dei rifiuti è sempre una piaga nel territorio di Altamura, soprattutto nelle periferie e nelle contrade dove il fenomeno non conosce sosta. L'anno scorso, nei controlli della Polizia locale (sezione di controllo del territorio), con pattugliamento e con le fototrappole, sono state 200 le persone denunciate.Persone che scendono dalle auto e lasciano sacchi o immondizia sui cigli stradali o nei pressi dei contenitori delle case sparse. Le fototrappole hanno immortalato anche qualche episodio di rifiuti dati alle fiamme.L'amministrazione comunale sta attuando una campagna di sensibilizzazione per ricordare che è possibile il ritiro a domicilio, in forma gratuita, di rifiuti ingombranti e di altre tipologie di rifiuti. Uno dei manifesti è scritto in dialetto, gli altri in italiano e in quattro lingue straniere.Per il ritiro gratuito a domicilio di materassi, vecchie reti, elettrodomestici, vecchi divani, giocattoli, fioriere e quant'altro è disponibile il numero verde 800.036459. E, oltretutto, è possibile conferire i rifiuti ingombranti presso il centro comunale di raccolta della Teknoservice in via Gravina, angolo via Ferri Rocco, negli orari di apertura, dal lunedì al sabato, dalle ore 13 alle ore 19 (l'orario è valido anche per il ritiro dei sacchetti per la raccolta differenziata).Eppure centinaia di persone - 200 sono quelle multate ma sono molte di più - abbandonano i rifiuti per strada. Per malcostume, per incurabile inciviltà oppure perché sono evasori della Tari. O ancora, nel caso dei rifiuti speciali, per evitare di sborsare i costi di smaltimento.