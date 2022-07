Abbandono di rifiuti in città e fuori, cento persone multate

Sono circa cento le persone sanzionate dalla Polizia locale nell'ultimo trimestre per l'abbandono di rifiuti. I dati sono stati comunicati dalla "sezione di controllo del territorio" della Polizia locale. Individuata oltre una ventina di siti, sia nelle periferie che nell'abitato, utilizzati per lo sversamento continuo e indiscriminato di rifiuti. All'identificazione dei responsabili si è giunti sia grazie alle fototrappole sia con l'attività di verifica e pattugliamento svolta insieme al personale della Teknoservice.Molte delle persone sanzionate sono state identificate grazie all'apertura dei sacchetti e dei bustoni, rilevando elementi che hanno portato poi a individuare il responsabile dell'abbandono. Per tutti sono scattate le multe. I trasgressori, inoltre, hanno l'obbligo di ripulire i siti inquinati. Se non dovessero adempiere a tale obbligo, sono passibili di ulteriori sanzioni amministrative e possono incorrere in procedimenti di natura penale se non viene rispettata l'ordinanza sindacale di bonifica dei luoghi interessati dall'abbandono al suolo dei rifiuti."Per l'Amministrazione Melodia - riferisce una nota stampa - è importante questa attività di contrasto da parte del comando di Polizia locale, perché ad Altamura, come in tutta la Puglia, il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti è una grave violenza al territorio, all'ambiente e alla salute pubblica. Inoltre le discariche abusive costituiscono un danno economico per l'intera comunità, a causa dei costi delle attività di bonifica che si rendono necessarie".