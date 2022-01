Un progetto sullo spot pubblicitario, studenti a confronto con il regista Giuseppe Marco Albano

Un interessante progetto, dal titolo "Lo spot pubblicitario", è in programma dal 10 al 14 gennaio presso l'istituto Tecnico Tecnologico Nervi - Galilei di Altamura. Sotto la direzione artistica di Giuseppe Marco Albano, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, autore di vari cortometraggi presentati anche al festival del Cinema di Venezia e vincitore - tra gli altri - del Nastro d'Argento per il miglior cortometraggio italiano nel 2012 e del David di Donatello nel 2015, e il coordinamento della docente Maria Antonietta Giovinazzo, supportata dal Dipartimento di Grafica, per cinque giorni i ragazzi del triennio vengono catapultati nel mondo creativo della regia audiovisiva.Dalla nascita dell'idea alla scelta del cast, dalla scelta delle location alla realizzazione dello storyboard, gli studenti sono i veri registi del progetto del quale cureranno anche le riprese ed il montaggio. Il bisogno di tornare a sognare, l'idea di veicolare messaggi di rinascita e di speranza, e perché no, l'approccio con un mondo affascinante, come quello della regia cinematografica d'autore, sono gli ingredienti che hanno indotto la scuola a realizzare questo originalissimo progetto."In un momento così delicato - ha sottolineato la docente - in cui siamo tutti, chi più chi meno, psicologicamente provati, il bisogno di ripartire è un'esigenza primaria, e chi più dei ragazzi, con la loro vitalità e la loro creatività, può fare da stimolo e accompagnarci, con il loro entusiasmo e la loro creatività, verso un futuro che dobbiamo tornare a immaginare migliore".