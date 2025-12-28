Un magico Natale
Un magico Natale
Cultura e spettacolo

Un magico Natale: programma di animazione sino al 6 gennaio 2026

sabato 6 dicembre 2025 fino a martedì 6 gennaio Evento in corso
Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 in programma "Un magico Natale", calendario di appuntamenti ed eventi promosso dall'Amministrazione comunale, affidato alla "Piesse Management". Spettacoli, animazioni, concerti ed eventi per vivere tutta la magia del Natale. In allegato il calendario completo.

In allegato tutto il programma.
In questa pagina il programma settimana per settimana.

Domenica 28 dicembre 2025
ore 10:00
500 Christmas Parade – Team 500 Altamura
Una coloratissima parata con spettacolo di arte varia: musica, allegria e atmosfera natalizia in movimento

Piazza della Repubblica
ore 10:00
Natale all'use antic – Amaltea
Spettacolo di animazione per bambini e tradizioni altamurane, per riscoprire il Natale di una volta

Piazza Duomo
ore 18:00 e ore 19:30
Live Gravity – Crazy Mike
Uno spettacolo mozzafiato di giocoleria ed equilibrismo che sfida la gravità

Centro storico
ore 19:00 e ore 20:30
Toc toc… è tornato Mariulì – Cooperativa Sociale Upendi
Uno spettacolo di giocoleria tra sorpresa, comicità e magia
Programma "Un magico Natale"
  • Magico Natale
Prossimi eventi a Altamura
Antica via Appia, mostra fotografica di Ielardi nella Masseria Jesce Fino al 31 dicembre Antica via Appia, mostra fotografica di Ielardi nella Masseria Jesce
Altri contenuti a tema
Villaggio di Natale nella villa comunale La città Villaggio di Natale nella villa comunale Nel centro storico prosegue il "Magico Natale"
Un magico Natale: animazione e musica nel centro storico e nella villa comunale La città Un magico Natale: animazione e musica nel centro storico e nella villa comunale Il programma si sdoppia per la riapertura della villa
Immacolata: il programma di "Un magico Natale" La città Immacolata: il programma di "Un magico Natale" Animazione per bambini e giocoleria
Un magico Natale, stasera inizia il programma delle feste La città Un magico Natale, stasera inizia il programma delle feste Animazione, mercatini e accensione luci. Programma dura sino a 6 gennaio
Un magico Natale: grande finale con le Befane Eventi e cultura Un magico Natale: grande finale con le Befane Racconti itineranti, cantastorie e arte circense
Un magico Natale: in piazza si apre la Casa della Befana Eventi e cultura Un magico Natale: in piazza si apre la Casa della Befana Spettacoli e animazione dal 4 al 6 gennaio. Mercatini in piazza Matteotti
Un magico Natale: il programma dal 28 dicembre al Capodanno Eventi e cultura Un magico Natale: il programma dal 28 dicembre al Capodanno Presepe vivente, tanta animazione e musica
Natale con la pioggia: rinviati alcuni spettacoli del programma La città Natale con la pioggia: rinviati alcuni spettacoli del programma Aggiornamento di "Un magico Natale"
Soccer Altamura, vittoria a Montesilvano (1-4)
28 dicembre 2025 Soccer Altamura, vittoria a Montesilvano (1-4)
Team Altamura al giro di boa in campionato
28 dicembre 2025 Team Altamura al giro di boa in campionato
Soccer Altamura in trasferta a Montesilvano
27 dicembre 2025 Soccer Altamura in trasferta a Montesilvano
Volley: Altamura sconfitta nella sfida pugliese a Fasano
27 dicembre 2025 Volley: Altamura sconfitta nella sfida pugliese a Fasano
Santo Stefano: mattinata senza auto nelle vie del centro
26 dicembre 2025 Santo Stefano: mattinata senza auto nelle vie del centro
In Cattedrale si chiude l'anno del Giubileo
25 dicembre 2025 In Cattedrale si chiude l'anno del Giubileo
Scout del Masci: la luce di Betlemme speranza di pace
24 dicembre 2025 Scout del Masci: la luce di Betlemme speranza di pace
Natuzzi: piano prevede chiusura ad Altamura e Jesce 2 Santeramo
24 dicembre 2025 Natuzzi: piano prevede chiusura ad Altamura e Jesce 2 Santeramo
Da Federicus all'Arabia Saudita, grande festa internazionale per Martello
23 dicembre 2025 Da Federicus all'Arabia Saudita, grande festa internazionale per Martello
Altamura accoglie la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026
23 dicembre 2025 Altamura accoglie la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026
Grotta di Lamalunga nella candidatura Unesco della Puglia preistorica
23 dicembre 2025 Grotta di Lamalunga nella candidatura Unesco della Puglia preistorica
Piano industriale Natuzzi: prossimo incontro a Roma a febbraio
22 dicembre 2025 Piano industriale Natuzzi: prossimo incontro a Roma a febbraio
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.