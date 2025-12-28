Un magico Natale: programma di animazione sino al 6 gennaio 2026

Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 in programma "Un magico Natale", calendario di appuntamenti ed eventi promosso dall'Amministrazione comunale, affidato alla "Piesse Management". Spettacoli, animazioni, concerti ed eventi per vivere tutta la magia del Natale. In allegato il calendario completo.In allegato tutto il programma.In questa pagina il programma settimana per settimana.ore 10:00500 Christmas Parade – Team 500 AltamuraUna coloratissima parata con spettacolo di arte varia: musica, allegria e atmosfera natalizia in movimentoPiazza della Repubblicaore 10:00Natale all'use antic – AmalteaSpettacolo di animazione per bambini e tradizioni altamurane, per riscoprire il Natale di una voltaPiazza Duomoore 18:00 e ore 19:30Live Gravity – Crazy MikeUno spettacolo mozzafiato di giocoleria ed equilibrismo che sfida la gravitàCentro storicoore 19:00 e ore 20:30Toc toc… è tornato Mariulì – Cooperativa Sociale UpendiUno spettacolo di giocoleria tra sorpresa, comicità e magia