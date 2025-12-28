Cultura e spettacolo
Un magico Natale: programma di animazione sino al 6 gennaio 2026
sabato 6 dicembre 2025 fino a martedì 6 gennaio Evento in corso
Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 in programma "Un magico Natale", calendario di appuntamenti ed eventi promosso dall'Amministrazione comunale, affidato alla "Piesse Management". Spettacoli, animazioni, concerti ed eventi per vivere tutta la magia del Natale. In allegato il calendario completo.
In allegato tutto il programma.
In questa pagina il programma settimana per settimana.
Domenica 28 dicembre 2025
ore 10:00
500 Christmas Parade – Team 500 Altamura
Una coloratissima parata con spettacolo di arte varia: musica, allegria e atmosfera natalizia in movimento
Piazza della Repubblica
ore 10:00
Natale all'use antic – Amaltea
Spettacolo di animazione per bambini e tradizioni altamurane, per riscoprire il Natale di una volta
Piazza Duomo
ore 18:00 e ore 19:30
Live Gravity – Crazy Mike
Uno spettacolo mozzafiato di giocoleria ed equilibrismo che sfida la gravità
Centro storico
ore 19:00 e ore 20:30
Toc toc… è tornato Mariulì – Cooperativa Sociale Upendi
Uno spettacolo di giocoleria tra sorpresa, comicità e magia
In allegato tutto il programma.
In questa pagina il programma settimana per settimana.
Domenica 28 dicembre 2025
ore 10:00
500 Christmas Parade – Team 500 Altamura
Una coloratissima parata con spettacolo di arte varia: musica, allegria e atmosfera natalizia in movimento
Piazza della Repubblica
ore 10:00
Natale all'use antic – Amaltea
Spettacolo di animazione per bambini e tradizioni altamurane, per riscoprire il Natale di una volta
Piazza Duomo
ore 18:00 e ore 19:30
Live Gravity – Crazy Mike
Uno spettacolo mozzafiato di giocoleria ed equilibrismo che sfida la gravità
Centro storico
ore 19:00 e ore 20:30
Toc toc… è tornato Mariulì – Cooperativa Sociale Upendi
Uno spettacolo di giocoleria tra sorpresa, comicità e magia