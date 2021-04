Un anno con la didattica a distanza, parlano gli studenti in un incontro a distanza

Gif - Giovani idee in fermento organizza oggi, alle 18.30, un incontro a distanza con i rappresentanti di istituto delle scuole di Altamura. Si fa il punto della situazione scolastica. "Prof, la sento a tratti", un titolo in cui è condensato un anno di didattica a distanza.È più di un anno che gli studenti seguono le lezioni nella modalità della didattica a distanza. Sociologi, genitori, docenti hanno espresso la loro in questi mesi. Questa è l'occasione per far parlare gli studenti.All'incontro si può assistere sulla pagina Facebook "Gif - Giovani idee in fermento".