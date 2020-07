'Transumanze. Pietre, pecore e pastori": tra campagna, preistoria e arte (11 - 12 luglio)

All'interno del programma di Puglia Promozione InPuglia365 - Cultura, Natura e Gusto, l'Associazione Tourcouture propone per le giornate dell'11 e 12 luglio ad Altamura l'evento "Transumanze. Pietre, pecore e pastori". L'evento è gratuito con prenotazione obbligatoria, posti limitati.Sabato 11 luglio: Un giorno da pecora - c/o Masseria Scalera - Via Cassano delle Murge, 522 Altamuraore 16.00 Pascolo fotografico - Un workshop per fotografi lenti e pazienti (a cura di Luigi Porzia)ore 17.30 La lana del futuro - Il nuovo paradigma del lanaiolo: Il fascino evolutivo di un candido fiocco di lana - un workshop divertente per immaginare la lana del futuro (a cura di Filippo Clemente)ore 19.30 Cronache di una pasta filata - Dal pascolo al bocconcino, dal pastore al casaro, un racconto che terminerà, inevitabilmente, in una festa per il palato (a cura della famiglia Scalera)Domenica 12 luglio: Un giorno da pietraore 16.00 Il sapore del tempo c/o Atelier laboratorio di Vito Maiullari - Via Giuseppe Tatarella ad Altamura - Dal muretto a secco alla scultura, l'estro e lo scalpello di Vito Maiullari al servizio di un racconto senza tempo.ore 18.00 L'uomo di Altamura c/o Centro visite Lamalunga SP157 Altamura - Presentazione Uomo di Altamura a cura di Francesco Delvecchio); a seguire, ore 19.30, "Skàuschè, il film di Michele", di e con Roberto Corradino. La storia di uno dei tanti "calzoni corti", pastorelli in affitto nelle masserie della Murgia.Per info e prenotazioni: info@tourcouture.it o tramite i canali social di TourcoutureTutte le attività sono svolte in osservanza delle misure anti-Covid 19 previste dalle Ordinanze Regionali n. 237 del 17 maggio 2020 e n.255 del 10 giugno 2020.