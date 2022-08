Murgia a morsi, torna la "sagra della pecora" di Algramà

Si scaldano i motori per l'organizzazione di "Murgia a morsi", la sagra della pecora promossa dall'associazione Algramà, in programma nei giorni 16-17-18 settembre. Una grande festa sulla civiltà contadina del territorio murgiano, sagra, vetrina di manufatti di valenti artigiani ed artisti locali."La finalità dell'evento - spiega l'associazione - è l'amore per la nostra terra e per la sua storia, per la réclame dei suoi prodotti enogastronomici, la promozione delle sue bellezze artistiche e paesaggistiche, la valorizzazione dei suoi esperti artigiani e giovani talenti, l'input alle aziende del territorio per uno sviluppo economico e sociale nel rispetto dell'ambiente che ci circonda e delle sue risorse. L'evento risponde al desiderio delle comunità murgiane di avere spazi di convivialità, di socializzazione e di godimento dei rapporti interpersonali".L'evento si snoderà dal Monastero del Soccorso (fulcro dell'iniziativa), in piazza Resistenza, verso alcuni tratti di Corso Umberto I, Via Garibaldi, Via Ottavio Serena, Via XX Settembre, Villa Comunale, Palazzo Simone Viti Maino, Liceo Cagnazzi, Sala Regina Margherita. Lungo le strade saranno allestiti stand per la degustazione di piatti tipici, per la trasformazione di alcuni beni alimentari delle nostre aziende agricole e per la vendita di manufatti tipici. Mostre e laboratori didattici. Concerti e attrattive artistiche e culturali nel Monastero del Soccorso e lungo l'itinerario programmato.Ogni serata verrà presentato uno spettacolo musicale nel giardino del Monastero del soccorso. Sul palco tre amatissime formazioni di musica popolare: Canzoniere Grecanico Salentino; Uaragniaun; Etnikantaro.