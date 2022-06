Toxica, il brano ecologista di Nikaleo e Ciappy Dj

Cammino in un mondo perfetto, peccato che sento l'amianto dritto nel petto! Inizia cosi il brano TOXICA che a partire dal 5 giugno (Giornata mondiale dell'ambiente) sarà su tutti i digital store, in rotazione radiofonica e il relativo videoclip su youtube. Scritto da Ciappy Dj e Nikaleo, etichetta Soul Treasure Records, è un progetto musicale di sensibilizzazione ambientale.Il brano dal sound ricercato ma allo stesso tempo moderno, con un testo crudo e diretto, ha come obiettivo principale quello di portare l'ascoltatore e chiunque vedrà il videoclip ad una riflessione sull'ambiente, sull'ecologia, sulla sostenibilità. Il videoclip diretto da Giuseppe Pippo Laghezza è una rivisitazione tristemente moderna della fiaba di Cappuccetto Rosso. Ciascun personaggio rappresenta un diverso problema ambientale ed è proprio Cappuccetto Rosso a guidarci in questa scoperta e a mostrarci il degrado che hanno raggiunto i personaggi della sua storia. Una parola che risuona come un mantra nel brano è Plastica, elemento ricorrente nel testo così come nel video.Il progetto realizzato grazie al contributo della BCC di Locorotondo, é patrocinato da associazioni ambientaliste attive sul territorio come PLASTICAQQUA' e GRUPPI RICERCA ECOLOGICA (G.R.E. - Associazione nazionale di protezione ambientale riconosciuta dal Ministero della Transizione Ecologica). Una riflessione sulla necessità di salvaguardare il futuro del nostro pianeta che è nelle nostre mani; ciò che succederà domani dipenderà principalmente da ciò che gli uomini faranno o non faranno oggi.Schede biograficheInizia a cantare all'eta' di 3 anni e a comporre i suoi primi brani a 17 anni.Nel 2006 Il suo brano "Fuori" è stato scelto come colonna sonora della fiction su RAI 3 "Diario di classe".Nel 2012 esce "Angelo Nero" (Hydra music), album d'esordio.Nel 2016 ha aperto il gruppo SNARKY PUPPY al Locus Festival con il progetto electro jazz di Antonio Trinchera NEXT MOVE con il quale ha partecipato all'ALTAMURA JAZZ FESTIVAL.Nel 2016 interpreta il ruolo di cantante nel film del regista Vito Palmieri "IL GIORNO PIU' BELLO", cantando brani da lei stessa composti.Nel 2017 esce il disco FUNKTOMATICA (Love university records/A.ma edizioni).Numerosi i suoi live come l'apertura ai SUBSONICA, a CLEMENTINO, il PRIMO MAGGIO a Taranto, il Ciccio Riccio in tour.Nello stesso anno fonda il progetto DEVA PROJECT uno spettacolo teatrale di musica world dove i suoni mistici, raffinati si sposano con uno spettacolo di videomapping. Con i brani di Deva Project ha modo di collaborare con BUDDHA BAR e RADIOMONTECARLO e si sono esibiti durante il prestigioso VENETO JAZZ FESTIVAL a Venezia e al PENNABILLI FESTIVAL in Emilia Romagna.Nel 2019 su RAI 1 record di ascolti per il film WINE TO LOVE con Ornella Muti, di Domenico Fortunato, dove la colonna sonora '"Amami" e' scritta e cantata da Nikaleo, per lo stesso film compone e canta il brano "WELCOME TO THE CITY OF THE XMAS LIGHTS".Nel 2020 il brano "Welcome to the city of the xmas lights" entra a far parte del corto DI NOTTE SUL MARE prodotto da Apulia Film Commission.Nel 2020 vincitrice del bando tour Italia Puglia Sounds.Nel 2021 il sito PUGLIA MUSIC che promuove tutta la musica prodotta da artisti pugliesi decreta "TIAMAT" brano e video prodotti da Nikaleo e Teca', tra i migliori 10 progetti pugliesi usciti nel 2020.Nel 2021 vincitrice del bando producer Puglia Sounds con il progetto Italo Funky Express che vede Nikaleo collaborare con Bengi e Shiffer (voce e tromba dei RIDILLO) e Andrea Satomi (tastierista e pianista di Mario Biondi) trasmetto su piattaforme streaming tedesche.Nell'estate del 2021 si esibisce in alcuni live con Nello Daniele e Tony Esposito.Affermatosi come DJ nella seconda metà degli anni '90, per più di un ventennio resident e guest, dei migliori Clubs Pugliesi e del sud Italia (Autodromo Club / Modo Novo / Tribeca / Madà / Tribù Privè / Divinae Follie Privè / Dante's Music Cafè / Mavù).Nel 2005, entra a fare parte di una delle più note organizzazioni ibizenche a livello nazionale ed internazionale, "IBIZA ONE NIGHT" Eventi, come Resident/Guest (Tenax / Vanilla Disco / Nu Tiffany).Dal 2007 al 2012 è resident e direttore artistico di uno dei Club più rinomati e fashion del sud Italia, il "Riccardo Caffé" di Ostuni (BR).Nel 1998 dal suo primo disco prodotto con la Oxyd records.Dal 2006 fino ad oggi vanta numerose produzioni con etichette discografiche dance tra le più prestigiose al mondo (Tony Records,Peppermint Jam, King Street, Gotta Keep Faith, Clubstar, Ministry of Sound, Universe Media, Dae Deep Chicago, Soulshine Records, Stereo Sushi e molte altre).Attualmente è all'A&R per Soul Treasure Records™.