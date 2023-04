Superbonus e buona economia: incontro della coalizione di Michele Loporcaro

Il candidato sindaco Michele Loporcaro e e la coalizione Movimento 5 stelle - Loporcaro Sindaco e Semi di Futuro organizzano un convegno, in programma il 28 aprile 2023 alle 16.30 presso la Sala meeting Hotel Fuori le Mura, per un confronto e un approfondimento sul tema del Superbonus e sulle azioni che possono essere messe in campo per creare una buona economia per il territorio.Ospiti dell'incontro il già presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, il vicepresidente del Movimento 5 Stelle Michele Gubitosa, i deputati Patty L'Abbate e Leonardo Donno, il sindaco di Noicattaro Raimondo Innamorato e la già deputata Angela Masi."Mai come in questo periodo storico - sostiene la coalizione - i temi del caro energia, della sostenibilità ambientale per far crescere un territorio e per creare opportunità lavorative sono al centro del dibattito. Molte nostre imprese e molti cittadini hanno creduto al Superbonus come strumento per rilanciare l'economia e rendere le nostre case più sostenibili e più economiche. Ma cosa sta accadendo su questi aspetti? Cosa possiamo fare come comunità? Come le imprese e cittadini possono coalizzarsi per stare dalla parte dello sviluppo, dell'ambiente, della salute e del lavoro? Immaginiamo questo incontro come un'occasione di confronto attivo e, per questo, invitiamo al dibattito gli operatori del territorio, le associazioni di categoria e tutta la cittadinanza."La sfida che ci attende riguarda, in particolare, la transizione ecologica – afferma Michele Loporcaro – Altamura, città che vanta numerose imprese dell'edilizia e dei settori collegati, può e deve cogliere questa opportunità per una buona economia che faccia crescere l'intera comunità".