"Suoni della Murgia 2020", edizione itinerante nelle masserie

Suoni della Murgia 2020, dal 17 luglio al 14 Novembre - 19^ rassegna internazionale di musica popolare, con direzione artistica di Luigi BologneseLa rassegna quest'anno si svolge nelle masserie, nei luoghi che sono guardiani del territorio murgiano. In Puglia "Suoni di Murgia" è uno degli eventi principali per riproporre e promuovere la musica etnica di studio e ricerca, oltre che un momento di forte scambio culturale tra nazioni e culture geograficamente lontane.Dai Balcani alla Spagna, dall'Asia all'Africa al Sudamerica, dall'Europa del Nord alle regioni italiane, ampio e suggestivo è il panorama di esperienze musicali popolari proposto negli anni, tutte inserite in un contesto storico, culturale, architettonico e paesaggistico tra i più belli della nostra regione, favorendo così il confronto diretto tra le nostre tradizioni musicali e quelle di altre regioni italiane, la scoperta delle tradizioni culturali di altre nazioni, stimolando meglio di mille parole la voglia di ricercare, scoprire, tutelare e conservare il patrimonio culturale della nostra tradizione.Questo continuo scambio di esperienze e tradizioni culturali non si limita alle forme tradizionali della musica popolare ma cerca, nelle forme innovative e sperimentali, il corpo vivo di una tradizione in continua evoluzione. L'idea di base della rassegna itinerante è quella di creare sempre eventi culturali dedicati alla musica popolare, proponendo artisti di valore internazionale impegnati nello studio e nella ricerca delle tradizioni musicali popolari. Suoni della Murgia inoltre è gemellata con alcuni festival italiani ed europei quali: Suoni mobili Monza, Civitella Alfedena Folk Festival, Bidasoa Festival Hondarribia ( Paesi Baschi ), Orto in Parco presso l' Orto Botanico di Levico Terme (TN), Girofolk Trentino, Di Voce in Voce Bari.Tutte le attività sono svolte in osservanza delle misure anti-Covid19. L'ingresso è libero ma si deve prenotare.DATE-17 luglio, ore 20.30, Centro Visite L'uomo di Altamura AltamuraRadicantoUn sogno così – omaggio a Domenico Modugno-18 luglio, ore 20.30, Dimora Cagnazzi AltamuraEias Nardi, Daniele Di Bonaventura, Ares Tavolazzi presentano il loro nuovo cd GHIMEL-19 luglio, ore 20.00, Agor@teca – AltamuraSimona Colonna - " Curima, curima… " Concerto per voce, anima e violoncello, con Stefano MeloneOre 21.15 - il regista Gianfranco Pannone presenta il docufilm: " Scherza con i fanti "-29 luglio, ore 20.30, Masseria San Domenico MuràClaudio Prima - " Nina Balla di madre italiana", Concerto di musiche e parole-3 agosto, ore 20,30, Masseria San Domenico MuràAYOMMusica do atlantico negro-4 agosto, Masseria Castelli, ore 20.30,Duo Savoretti – MinaSonorità tradizionali e le incursion dell' elettronicaOre 21.15, Terra Brazil - Forrò e musica popolare brasiliana-5 agosto, ore 20,30, Masseria San Domenico MuràFrancesco Moramarco ProjectMaria Moramarco - Cillacilla-10 agosto, Masseria Castelli, ore 20.30Arsenè Duevi soloUaragniaun-13 agosto, Dimora Cagnazziore 20.00, Terrae, Presentazione nuovo cd Approdiore 21.15, Trio Barocco – Bartok, Marco e Angela Ambrosini, Eva Maria Rusche-14 Agosto, Masseria Conti Filo, ore 20.30Riccardo Tesi & Banditaliana"Argento tour"-1-2 settembre, Campo 65Teatro della storie vere-3 ottobre, Sala Tommaso Fiore Galore 20.00, Michele Santarcangelo presenta il nuovo lavoro Murgiaore 21.15, Luciana Elizondo e Quito Gato "La copla Perdida " Percorsi e memorie del folklore dell' America Latina-14 novembre, ore 20.00, Sala Tommaso Fiore – GalRadicantoVoci di frontiera