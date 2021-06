Solstizio d'estate con visita ai matronei e al campanile della Cattedrale

Apertura straordinaria dei Matronei e del Campanile in occasione della giornata più lunga dell'anno.Accompagnati dalla guida Rossella Perrone, i visitatori saranno guidati alla scoperta della Cattedrale da una prospettiva privilegiata in un'atmosfera suggestiva come quella del tramonto.La visita si svolgerà all'interno dei matronei e terminerà con la salita fin su al campanile.Orari: dalle ore 20 alle 22.Info e prenotazioni (whatsapp) al 348.1518763