Scuola: "open day" del sindacato Confasi (4 dicembre)

La sede del sindacato Confasi comparto scuola, in data 4 dicembre 2021, dalle ore 9.30, riceverà i docenti ed aspiranti docenti per illustrare le novità sul mondo della scuola ed in particolare sugli aggiornamenti delle graduatorie per le supplenze GPS, previste nei prossimi mesi del 2022. Per tale motivo, il sindacato Confasi ha organizzato delle giornate "Open day" in cui offrirà un servizio di consulenza gratuita sul funzionamento delle GPS, sui futuri concorsi, sul Tfa sostegno, Mad e 24 Cfu.Saranno illustrati i vari ambiti di insegnamento ed un servizio di valutazione gratuita sull'eventuale necessità di integrazione dei piani di studio universitari nonché sulla possibilità di aggiornamento di graduatorie con ulteriori titoli culturali.Si riceverà previo appuntamento, in modo da poter valutare individualmente titoli, piani di studio e fornire consulenza formativa. Seguirà successivamente la comunicazione di altre date Open day.Per prenotare un appuntamento:CONFASI Sede di Altamura – via M. Montessori, n. 10Mail: confasialtamura@gmail.comTel.: 345/3266647