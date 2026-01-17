Scout Masci: "Dona pensieri di pace", convegno e premiazione scuole

Il Masci - movimento adulti scout "Altamura 1" organizza sabato 17 gennaio, alle ore 19.00, nella sala teatro della chiesa della Trasfigurazione, il convegno "Dona pensieri di pace". Nel corso della serata sono previste testimonianze dall'Ucraina.Nel corso della serata vengono premiate le scuole primarie che hanno partecipato al concorso del Masci (classi terze, quarte e quinte). Il tema di questa edizione è "Lettera ad un bambino che vive in un paese in guerra". Gli alunni dovranno scrivere una lettera esternando sentimenti e sensazioni, tenendo sempre accesa la fiamma della speranza affinché le guerre possano cessare e i bambini dei popoli martoriati avere finalmente pace.