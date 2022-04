Scienze: indetta la seconda edizione del premio dedicato a Rosa Loizzo

Il Club Federiciano di Altamura e il Comitato promotore indicono la seconda edizione del premio "Scienza e umanità" intitolato alla dott.ssa Rosa Loizzo, prematuramente scomparsa l'8 ottobre 2020, astrofisica presso il Centro di Geodesia Spaziale di Matera, per ricordarne la grande personalità di donna di scienza e di grande umanità. Il premio è rivolto agli studenti delle penultime classi delle scuole superiori di Altamura e consiste in un trofeo e in un assegno di 500 Euro. Il vincitore sarà lo studente che produrrà il miglior elaborato sulla figura di Rosa Loizzo e sulle tematiche culturali e scientifiche presentate nella lectio magistralis dal luminare della scienza proposto dal Comitato promotore del premio.Quest'anno per la lectio magistralis è stata invitata la dottoressa Irene Scalera che, nonostante la giovane età, vanta una significativa esperienza in chirurgia e trapianto del fegato maturata in Italia e all'estero ed è attualmente dirigente medico presso il reparto di Chirurgia epatobiliare e centro trapianti di fegato del Policlinico di Bari.La lezione sul tema "Donazione degli organi: dalla A alla...V di Vita nuova" è in programma sabato 2 aprile alle 10:15 presso la sala consiliare del comune di Altamura e, per le limitazioni dovute al Covid, potrà essere seguita solo da remoto tramite il seguente link: https://us02web.zoom.us/j/85050422099