Rete museale Uomo Altamura: "Winter time", programma di escursioni, visite guidate e laboratori per bambini

Le attività della Rete Museale Uomo di Altamura proseguono anche in inverno con un ricco calendario di appuntamenti per i prossimi fine settimana. Dal 2 febbraio al 15 marzo dieci appuntamenti tra trekking, passeggiate narrative, urban game, escursioni sull'Alta Murgia, speciali laboratori di #Carnevale, benessere e degustazioni per ogni tipo di pubblico.Gli appuntamenti, ideati dalla RTI che gestisce la Rete Museale per il Comune di Altamura, avranno come punto di riferimento il MUdA Museo dell'Uomo di Altamura|Palazzo Baldassarre e il Centro Visite Lamalunga. L'offerta culturale si articola in escursioni naturalistiche, laboratori esperienziali, letture animate, passeggiate narrative e degustazioni a tema.Si parte il 2 Febbraio con un escursione al Pulo di Altamura, tra le rocce affioranti della Murgia alla scoperta di grotte e anfratti. Non mancherà occasione per conoscere il centro storico di Altamura e la sua storia, dalla Preistoria al Medioevo, nel corso delle passeggiate narrative dedicate al patrimonio culturale, storico, artistico e alle eccellenze enogastronomiche del territorio tra degustazioni al forno e in cantina.Per i ragazzi laboratori speciali di Carnevale: andremo a caccia di maschere di pietra nel centro storico, ci divertiremo a realizzare dellle dino-maschere e tanto altro. A marzo poi al Centro Visite Lamalunga risveglieremo i nostri sensi con esercizi di meditazione guidata a contatto con la natura e passeggiate botaniche.Prosegue inoltre "Paleocity", il ciclo di eventi che coinvolge i protagonisti dei più importanti musei e luoghi della cultura nazionali e internazionali legati alla paleontologia, che hanno l'occasione di raccontare al pubblico le proprie esperienze. Tre nuovi incontri per delineare le prospettive di sviluppo e di valorizzazione dell'Uomo di Altamura e del patrimonio paleontologico del territorio.