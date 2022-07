Rassegna estiva del Comune di Altamura: grandi concerti, comici, teatro e animazione per bambini

Spettacoli per tutte le fasce di età. Arti varie. Concerti e spettacoli di comicità e prosa con importanti nomi del panorama nazionale. Sono questi gli "ingredienti" del cartellone comunale per l'estate 2022, voluto dall'Amministrazione comunale per un totale di 19 serate e organizzato in collaborazione con la Piesse Management. Tutti gli spettacoli sono in programma nell'area eventi dello stadio D'Angelo. Sono ad accesso gratuito. Non c'è prenotazione. L'accesso è consentito sino al raggiungimento della capienza che volta per volta verrà indicata dalle autorità competenti sulla pubblica sicurezza.26/07/2022 "Jazz & Bossa Live Quartet" in concerto con Giovanna Sette – concerto di musica jazz e bossa nova28/07/2022 "One Day Festival" concerti musica live di Samuel, Highsnob, Anna e band/artisti emergenti30/07/2022 "Siamo tornati" – cabaret – Boccasile e Maretti01/08/2022 "Il papà in affitto" - teatro comico – La Banda degli Onesti05/08/2022 "Cabaret ai tempi di.." - comicità - Arteteca06/08/2022 "Note di terra" - Musica Popolare - Uaragniaun08/08/2022 "La signora della Tv" cabaret musicale – Vincenzo De Lucia09/08/2022 "Il circo in una valigia" – magia per bambini – Lorenzo Torres10/08/2022 "Diffidate dalle imitazioni" – cabaret Musicale – Francesco Cicchella17/08/2022 "L'uomo che amava le donne" – Teatro – Corrado Tedeschi18/08/2022 "Trapunto di stelle" – Omaggio a Domenico Modugno - I Radicanto22/08/2022 "Mi separo 2" – Teatro comico – Compagnia Teatrale Piccola Ribalta23/08/2022 "Vivere" - Concerto di Killerkom Cover Band Vasco Rossi24/08/2022 "Mr Big & Dely De Marzo Circus and fire show" – giocoleria per bambini25/08/2022 Concerto di Paolo Belli e Big Band26/08/2022 "Ancora?! - cabaret – Francesco Paolantoni e Stefano Sarcinelli30/08/2022 Concerto di Francesco Renga02/09/2022 Gran galà della danza - Varietà con balli e danzaPer le informazioni sui singoli spettacoli ed eventuali variazioni del programma è possibile consultare la pagina Facebook "Comune di Altamura".