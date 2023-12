Programma "Un Magico Natale": il centro storico di Altamura è un grande spettacolo

: programma di eventi natalizi del Comune di Altamura, con organizzazione a cura di Wavents e direzione artistica di Alessandro Martello. Più di 60 eventi e 100 repliche per vivere tutta la magia del Natale. Appuntamento dal 7 dicembre al 7 gennaio nelle vie, nelle piazze e nei claustri del centro storico di Altamura. Tutti sono ad accesso libero.- Per le vie del centroDalle ore 17.30 alle ore 20.00: ANGELI - Parata su trampoliDalle ore 19.00 alle ore 21.00: OH JOY – Itinerante - Animazione musicale con marching bandDalle ore 18.00 alle ore 20.00: CANTUS NATALIS - Animazione musicale con zampogneDalle ore 11.00 alle ore 13.00 - Per le vie del centro: POLO NORD EXPRESS - Parata itineranteDalle ore 18.00 alle ore 20.00 - Ex Conservatorio Santa Croce: LA CASA DI BABBO NATALE – Consegna la tua letterina a Babbo NataleOre 18.00 – Ore 19.00 – Ore 20.00 - Piazza San Giovanni: SNOW GLOBE – Performance di danza e immagineOre 11.30 – Ore 12.30 – Piazza Repubblica: INCANTI DI SAPONE – Spettacolo di bolle di saponeDalle ore 18.00 alle ore 20.00 - Ex Conservatorio Santa Croce: LA CASA DI BABBO NATALE – Consegna la tua letterina a Babbo NataleDalle ore 18.00 alle ore 20.00 - Ex Conservatorio Santa Croce: CHRISTMAS PARADE – Parata itineranteOre 20.00 – Chiesa di San Nicola dei Greci: STELLA ARIENTE – Concerto a cura di Maria Moramarco , Luigi Bolognese e Nico BerardiDalle ore 11.00 alle ore 13.00 - Per le vie del centro: POLO NORD EXPRESS - Parata itineranteDalle ore 18.00 alle ore 20.00 - Per le vie del centro: LUX - Parata itinerante su trampoliDalle ore 18.00 alle ore 20.00 - Ex Conservatorio Santa Croce: LA CASA DI BABBO NATALE – Consegna la tua letterina a Babbo NataleDalle ore 17.30 alle ore 20.30 - Largo Via Bisanzio Filo: NATALE ALL' USE ANTIC – I giochi di un tempoDalle ore 17.30 alle ore 20.30 - Per le vie del centro: CANTUS NATALIS - Animazione musicale con zampogneDalle ore 18.00 alle ore 20.00 - Ex Conservatorio Santa Croce: LA CASA DI BABBO NATALE – Consegna la tua letterina a Babbo NataleOre 18.30 e ore 20.00 – Via Santa Caterina: UN MAGICO RACCONTO – Racconti di NataleOre 19.00 – Piazza San Giovanni: LA VOCE DEL NATALE - Concerto per coro polifonicoDalle ore 11.00 alle ore 13.00 - Per le vie del centro: POLO NORD EXPRESS - Parata itineranteOre 17.30 – Ore 18.30 – Ore 20.00– Claustro Cicirelli: IN-CANTO – Animazione musicaleDalle ore 18.00 alle ore 20.00 - Ex Conservatorio Santa Croce: LA CASA DI BABBO NATALE – Consegna la tua letterina a Babbo NataleOre 18.30 e ore 20.00 – Via Santa Caterina: UN MAGICO RACCONTO – Racconti di NataleOre 18.30 – Piazza San Giovanni: IL GUSTO DEL NATALE - Concorso "Il miglior pasticcio 2023"Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 - Per le vie del centro: POLO NORD EXPRESS - Parata itineranteDalle ore 18.00 alle ore 20.00 - Ex Conservatorio Santa Croce: LA CASA DI BABBO NATALE – Consegna la tua letterina a Babbo NataleOre 18.00 – Ore 19.00 – Ore 20.00 - Piazza San Giovanni: SNOW GLOBE – Performance di danza e immagineOre 18.30 e ore 20.00 – Via Santa Caterina: UN MAGICO RACCONTO – Racconti di NataleDalle ore 17.30 alle ore 20.00 - Per le vie del centro: ALIDIAMANTE – Animazione itinerante su trampoliOre 11.00 – Ore 12.00 – Claustro Cicirelli: IN-CANTO – Animazione musicaleDalle ore 16.00 alle ore 19.00 - Piazza Repubblica: NATALE ALL' USE ANTIC – I giochi di un tempoDalle ore 17.00 alle ore 19.00 - Ex Conservatorio Santa Croce: LA CASA DI BABBO NATALE – Consegna la tua letterina a Babbo NataleOre 18.00 – Ore 19.00 - Piazza San Giovanni: SNOW GLOBE – Performance di danza e immagineDalle ore 10.00 alle ore 12.30 - Per le vie del centro: CANTUS NATALIS - Animazione musicale con zampogneDalle ore 10.30 alle ore 12.30 - Per le vie del centro: OH JOY – Itinerante - Animazione musicale con marching bandOre 11.00 – Ore 12.00 – Piazza Repubblica: OTTO PANZER SHOW - Spettacolo di giocoleria comicaDalle ore 17.30 alle ore 20.30 - Per le vie del centro: CANTUS NATALIS - Animazione musicale con zampogneOre 18.00 – Ore 19.30 – Piazza Repubblica: OTTO PANZER SHOW - Spettacolo di giocoleria comicaOre 18.30 – Ore 20.00 – Piazza San Giovanni: MONE' MONE' - Spettacolo di acrobatica e giocoleriaOre 18.30 - Ore 20.00 – Via Santa Caterina: UN MAGICO RACCONTO – Racconti di NataleOre 17.30 – Ore 18.30 – Ore 19.30 – Via San Marco /Arco Basso: IN-CANTO – Animazione musicaleOre 18.00 – Ore 19.00 – Piazza San Giovanni: INCANTI DI SAPONE – Spettacolo di bolle di saponeDalle ore 11.00 alle ore 13.00 – Piazza Repubblica: CAPODANNO KIDS – Il capodanno dei bambiniDalle ore 16.30 alle ore 19.00 - Per le vie del centro: OH JOY – Itinerante - Animazione musicale con marching bandOre 16.30 – Ore 17.30 – Ore 18.30 – Claustro Cicirelli: IN-CANTO – Animazione musicaleOre 17.30 – Ore 18.30 – Piazza San Giovanni: INCANTI DI SAPONE – Spettacolo di bolle di saponeOre 18.00 – Ore 19.00 – Piazza Repubblica: INCANTI DI SAPONE – Spettacolo di bolle di saponeDalle ore 11.00 alle ore 13.00 - Per le vie del centro: OH JOY – Itinerante - Animazione musicale con marching bandOre 17.30 – Ore 18.30 – Ore 19.30 - Largo Via Bisanzio Filo: IN-CANTO – Animazione musicaleOre 17.30 – Ore 18.30 - Piazza San Giovanni: SNOW GLOBE – Performance di danza e immagineOre 18.30 - Ore 20.00 – Via Santa Caterina: UN MAGICO RACCONTO – Le storie della BefanaOre 20.00 - Piazza San Giovanni: SOLIDARITY CHRISTMAS IN JAZZ - Concerto a cura di Ass.ne Murgia Music FestivalOre 11.00 – ore 12.00 – Piazza Repubblica: IL TEATRO DENTRO – Il più piccolo teatro del mondoOre 18.00 - Ore 19.00– Via San Marco /Arco Basso: IL TEATRO DENTRO – Il più piccolo teatro del mondoOre 18.30 - Ore 20.00 – Via Santa Caterina: UN MAGICO RACCONTO – Le storie della BefanaOre 17.30 - Ore 18.30 – Ore 19.30 – Claustro Cicirelli: LE STORIE LESTE LESTE – Racconti animatiOre 11.00 – ore 12.00 – Piazza San Giovanni: IL TEATRO DENTRO – Il più piccolo teatro del mondoOre 11.30 - Ore 12.30– Via Santa Caterina: LE STORIE LESTE LESTE – Racconti animatiOre 17.30 - Ore 18.30 – Largo Via Bisanzio Filo: LE STORIE LESTE LESTE – Racconti animatiOre 18.00 - Ore 19.00– Piazza Repubblica: IL TEATRO DENTRO – Il più piccolo teatro del mondoOre 18.30 - Ore 20.00 – Via Santa Caterina: UN MAGICO RACCONTO – Le storie della BefanaOre 18.30 – Ore 20.00 – Piazza San Giovanni: MONE' MONE' - Spettacolo di acrobatica e giocoleriaIl programma potrebbe subire variazioni. Le eventuali modifiche saranno comunicate su:Web: www.comune.altamura.ba.itFacebook/ Instagram: Un Magico Natale Altamura