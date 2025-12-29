Team 500
Team 500
La città

Babbo Natale arriva a bordo di auto d'epoca

Anche quest'anno la manifestazione del Team 500

Altamura - lunedì 29 dicembre 2025 21.30
Anche quest'anno Babbo Natale è arrivato sulla mitica 500. Nell'ambito di "Un magico Natale" è stata riproposta la festosa parata di auto d'epoca, organizzata dal Team 500 "La vita è bella".

Vetture d'epoca agghindate a tema natalizio e Babbi Natale alla guida hanno percorso le strade della città ieri mattina per una piacevole domenica. Si conferma una manifestazione che piace sia ai bambini che agli adulti. Ai più piccoli perché vedono tanti Babbi Natale, tutti insieme. E ai grandi perché possono ammirare tanti piccoli gioielli della casa Fiat, ben tenuti dai proprietari.

La manifestazione si è conclusa in piazza della Resistenza dove con i clacson a tutto spiano, in segno di festa, una alla volta le auto sono arrivate. E poi, tra musica e intrattenimento, è stato il momento di scartare alcuni doni.

Un raduno che è stato vissuto con divertimento, in un clima di amicizia; ed è proprio questo lo spirito che anima le iniziative del Team 500 che riunisce tante persone appassionate di motori ma anche attive nel condividere e organizzare momenti spensierati.
  • Babbo Natale
  • Raduno auto d'epoca
