Team 500 "La vita è bella", inaugurata la sede

Inaugurata in via Arnaldo da Brescia la sede sociale del Team 500 che riunisce tanti altamurani con la comune passione per la storica Fiat 500. L'associazione è nata formalmente a marzo mentre da pochi giorni ha una casa tutta sua dove gli amanti dell'auto d'epoca si riuniscono tutti i giorni per preparare i raduni o semplicemente per incontrarsi.Già il nome è tutto un programma: "La vita è bella". Miglior biglietto da visita non poteva esserci. Il gruppo altamurano Team 500 è attivo già da molti anni anche se solo di recente ha deciso di strutturarsi: c'è molto affiatamento. Nel Team 500 di Altamura si usa il "noi", non si parla al singolare perché ogni raduno e qualsiasi iniziativa passano dal gioco di squadra. A tal proposito sono già "prenotati" i prossimi appuntamenti con i raduni del 12 novembre a Ruvo e a Triggiano nel mese di dicembre.I partecipanti aumentano, ora circa un centinaio i tesserati. E di strada Team 500 "La vita è bella" ne ha fatto fare tante alle quattro ruote delle loro auto d'epoca, viaggiando fino alle esibizioni di Campobasso o Roma.A proposito, l'auto immatricolata più longeva è del 1966! E altre di pochi anni dopo. Una passione che resiste al tempo e che unisce creando una bella amicizia che coinvolge anche le famiglie dei componenti del Team.