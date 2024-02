Pro Loco Altamura: mostra di araldica di Michele Tota

Evento in corso

Dal 27 febbraio al 3 marzo, la Pro Loco nella sua sede in piazza Repubblica organizza la mostra di araldica, intitolata "Negli stemmi la storia", a cura di Michele Tota.Il 27 febbraio, alle ore 19, nella chiesa di San Nicola, è in programma un convegno con la partecipazione dell'autore, del presidente della Pro Loco Pietro Colonna, del parroco don Angelo Cianciotta e delle autorità. L'iniziativa s'inquadra nel percorso culturale della Pro loco, finalizzato a far conoscere la storia della città nei secoli passati.