Presentazione del comitato cittadino per i 50 anni dalla morte di Tommaso Fiore

Giovedì 15 dicembre, ore 10.30, presso la Pro Loco in piazza Repubblica, si tiene la presentazione del comitato cittadino spontaneo, costituitosi lo scorso 5 dicembre, per il cinquantesimo anniversario della morte di Tommaso Fiore. Il Comitato, che ha sede ad Altamura, ha lo scopo di ideare, programmare ed organizzare le attività da svolgersi con un appuntamento mensile nel corso del 2023, per ricordare la figura di Tommaso Fiore, scrittore, politico e meridionalista, a cinquant'anni dalla morte.Il presidente avv. Michele Ventricelli e il Comitato illustrano le motivazioni della costituzione, scaturita dalla volontà di alcuni soggetti a livello individuale e/o espressione di associazioni e di Enti, e le iniziative che saranno organizzate.Il Comitato ha in corso di definizione le collaborazioni con l'Istituto per la storia dell'antifascismo e della storia contemporanea (IPSAIC) di Bari e con l'ABMC di Altamura, mentre sono già avviate con l'ANPI e Campo 65 APS, ma è comunque aperto alle collaborazioni con altri soggetti individuali e collettivi sia privati che pubblici. Gli appuntamenti ideati e per i quali sono in corso contatti con scrittori, docenti universitari di Bari, di Lecce e con gli Istituti e centri di ricerche come il Centro Carlo Levi di Matera e l'Istituto Gobetti di Torino, prevedono convegni e la presentazione di libri per ricordare la figura di Tommaso Fiore, la sua formazione, la sua partecipazione alla I Guerra Mondiale e il "combattentismo", il suo impegno in politica e il fondamentale impegno nella scuola.Inoltre saranno ricordati i luoghi della memoria di Tommaso Fiore ad Altamura. Tommaso Fiore resta ancora uno degli uomini più rappresentativi della fine del secolo scorso e la sua città ha il dovere di ricordarlo.