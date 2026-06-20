Paradise: concerto tributo ai Coldplay

20 giugno 2026, ore 21.00Piazza Don Tonino BelloConcerto dei PARADISE – Il Tributo Spettacolo Dedicato ai COLDPLAYUno spettacolo di suoni, di luci ed emozioni che hanno reso i Coldplay una delle band più amate al mondo. Con i Paradise, sarà possibile rivivere i successi indimenticabili come Viva La Vida, Fix You e A Sky Full of Stars, interpretati con passione e fedeltà. Uno spettacolo che unisce musica, energia e scenografie spettacolari, dedicato a tutti i fan che vogliono rivivere l'atmosfera magica di un concerto dei Coldplay.Libero accesso.Un anticipo d'estate, organizzato dall'Amministrazione comunale (Assessorato alla cultura), in vista dell'Estate altamurana 2026 che inizierà nel prossimo mese di luglio.