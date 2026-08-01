Mostre Mostra fotografica: Gino Fiore racconta la città e il territorio

Nel centro storico di Altamura, in via Mario Direnzo 34, fino al 12 agosto si tiene la mostra fotografica di Gino Fiore, dal titolo "E' giunta l'ora 2".Viene esposta un'accurata selezione del corposo archivio fotografico di Gino Fiore, appassionato fotoamatore, che racconta in immagini Altamura e il territorio. Sono esposti anche i calendarietti che ogni anno racchiudono una parte della grande produzione di foto con cui quotidianamente Fiore immortala la città, la natura, le persone, gli eventi. Un racconto fotografico che si arricchisce di giorno in giorno, evidenziando gli aspetti particolari dei luoghi, con dovizia di dettagli.Ingresso libero.