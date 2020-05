Paleocity: Uomo di Altamura a confronto con Otzi (uomo di Similaun)

Il ciclo Paleocity continua e il 28 maggio alle ore 18.30 torna con una diretta Facebook dalle pagine dei due organizzatori degli incontri: Fondazione Fitzcarraldo e Comune di Altamura. Un'occasione per portare il dibattito sull'Uomo di Altamura in una diretta streaming nazionale, che tratterà il tema della relazione tra museo, territorio e comunità. L'obiettivo del ciclo Paleocity è quello di coinvolgere i protagonisti dei più importanti musei e luoghi della cultura nazionali e internazionali legati alla paleontologia, che hanno l'occasione di raccontare al pubblico le proprie esperienze.Momenti fondamentali per delineare le prospettive di sviluppo e di valorizzazione dell'Uomo di Altamura, lo straordinario scheletro intatto risalente al Paleolitico scoperto nella grotta di Lamalunga nell'ottobre del 1993. Già il 14 maggio, la diretta Facebook del terzo incontro del ciclo ha raggiunto 10.000 persone, con oltre 3000 visualizzazioni dell'incontro: un buon risultato per un progetto che mira ad uscire dai propri confini territoriali e ampliare il dibattito a livello nazionale: il digitale ha certamente consentito di allargare la comunità di riferimento portando la riflessione sulle modalità di valorizzazione dell'Uomo di Altamura oltre i confini regionali.Per quanto riguarda l'incontro L'UOMO DI ALTAMURA A CONFRONTO CON ÖTZI: MUSEO, TERRITORIO E COMUNITÀ previsto il 28 maggio, si cercherà di approfondire cosa avviene quando un museo entra in relazione con un territorio. Ecco alcune delle domande che verranno poste: cosa significa mettere in connessione l'apparato di conoscenza e di competenze di un museo con coloro che abitano e vivono un determinato contesto? Quali strumenti operativi ha a disposizione un museo archeologico per coinvolgere le proprie comunità? Risponderà a queste domande Angelika Fleckinger, Direttore del Museo Archeologico dell'Alto Adige. Il caso dell'Uomo di Altamura avrà quindi l'occasione di confrontarsi con l'esperienza di Ötzi, uomo di 5.000 anni fa ritrovato mummificato e ghiacciato nel 1991 su una montagna dell'Alto Adige, ai piedi del ghiacciaio del Similaun, con i suoi indumenti e l'equipaggiamento completo. Un vero e proprio testimone dell'età del Rame che consente, ai visitatori e ai residenti, di incontrare nel Museo di Bolzano il passato e di confrontarsi con le origini del proprio territorio.A introdurre l'incontro sarà Nino Perrone, Assessore alle culture, Comune di Altamura. Con la moderazione di Luca Dal Pozzolo, Fondazione Fitzcarraldo, interverranno: Angelika Fleckinger, Museo Archeologico dell'Alto Adige; Mariastella Margozzi, Direzione Regionale Musei Puglia; Maria Piccarreta, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto. Conclusioni Rosa Melodia, Sindaca Comune di AltamuraBiografiaAngelika Fleckinger, nata nel 1970, ha studiato storia, preistoria, storia dell'arte e archeologia classica all'Università di Innsbruck. Dal 1996 al 1998 è stata collaboratrice dell'Ufficio Beni archeologici della Provincia di Bolzano, dal 1998 al 2004 coordinatrice del Museo Archeologico dell'Alto Adige e da gennaio 2005 direttrice dello stesso. Libri pubblicati: "L'uomo venuto dal ghiaccio" (1998), "Il fascino del Neolitico. L'Uomo venuto dal ghiaccio" (1999), "La mummia dell'età del rame 2" (2003) e "Ötzi 2.0. Una mummia tra scienza e mito" (2011).