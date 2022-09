Murgia a morsi, la sagra della pecora: degustazioni, concerti e stand nel cuore della città

Dal 16 al 18 settembre si tiene ad Altamura, in piazza della Resistenza (presso l'ex Monastero del Soccorso e nelle aree esterne) la sagra della pecora "Murgia a morsi" promossa dall'associazione Algramà.In piazza Zanardelli e nelle vie limitrofe sono allestiti stand per la degustazione di piatti tipici, per la trasformazione di alcuni beni alimentari delle nostre aziende agricole e per la vendita di manufatti tipici. Nell'ex Monastero sono in programma mostre e laboratori didattici, concerti e attrattive artistiche e culturali.Ogni sera uno spettacolo musicale nel giardino del Monastero del soccorso. Sul palco tre amatissime formazioni di musica popolare: Canzoniere Grecanico Salentino (16 settembre); Uaragniaun (17); Etnikantaro (18).Info sulla pagina Facebook: Murgia a morsi - Sagra della pecora 2022