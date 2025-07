Estate di grande concerti al San Nicola di Bari: sold out per Ultimo

Bari, 23 Luglio 2025 - Una data che rimarrà sicuramente impressa nella mente di Ultimo e soprattutto in quella dei suoi fan. Una data che conclude il suo 9º stadio annuale e il 4º tour consecutivo negli stadi, chiuso con tutte le date sold-out e oltre 400.000 biglietti venduti. Numeri che precedono il grande evento - naturalmente sold-out in 3 ore - tanto atteso nell'estate del 2026, il 4 luglio a Tor Vergata, quartiere di Roma, con oltre 250.000 biglietti venduti (record in Italia).Ma quello andato in scena allo stadio San Nicola di Bari non è solo un semplice concerto. È stato uno show con un coro unanime, composto dalle voci di oltre 50.000 persone, che hanno cantato a squarciagola per due ore abbondanti e senza interruzioni le sue 27 canzoni, composte di medley, brani sanremesi, ultime uscite e hit intramontabili. Un coro senza limiti di età. Sugli spalti gremiti e sul prato dello stadio barese c'era gente di ogni età: dal pargolo ancora nel grembo materno fino ai nonni passando per bambini, adolescenti, giovani e adulti.L'emozione ha fatto da padrone nella cornice illuminata dalle luci dei cellulari e addobbata di palloncini rossi a forma di cuore. Tra urla, ma soprattutto lacrime, il pubblico ha vissuto ogni brano come un proprio frammento di vita. Non sono mancate nemmeno le proposte di matrimonio, ormai diventate un tratto distintivo dei live del cantautore romano. D'altronde, non recita a caso una citazione che gira da anni tra i fan: "ne ha sposati più Ultimo ai suoi concerti che i preti nelle chiese.""Bari hai cantato a un volume esagerato. Grazie" – ha scritto l'artista sui social, in allegato al video nel momento in cui ha intonato "I Tuoi Particolari".Un'esibizione carica di pathos, che ha unito le voci di migliaia di fan in un solo, potente coro. Il calore del pubblico meridionale e l'adrenalina palpabile del cantante 29enne si sono fusi in un connubio perfetto, capace di rendere indelebili quei momenti, rimasti impressi come istantanee nelle menti ma soprattutto nei cuori di chi c'era.Pur non godendo delle simpatie di una parte degli organi di stampa, Ultimo continua a dimostrare che il consenso del pubblico vale più di qualsiasi copertina. Con una carriera costruita passo dopo passo, senza scorciatoie né stratagemmi, il cantautore romano si è guadagnato il rispetto e l'amore di un'intera generazione. I suoi concerti, autentici viaggi emotivi, sono la prova tangibile di un artista che – con sincerità, talento e dedizione – ha saputo rendere ogni suo show un'esperienza unica e inimitabile.