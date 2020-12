Messa al santuario del Buoncammino per la giornata mondiale della pace

In occasione della 54° Giornata Mondiale della Pace (in programma il prossimo 1 Gennaio 2021), la Diocesi di Altamura - Gravina - Acquaviva delle Fonti e il movimento cattolico Pax Christi invitano le famiglie e le comunità religiose ad accendere la tv e a riunirsi in preghiera Mercoledì 30 Dicembre alle 21 per la recita del Rosario che verrà trasmessa dal Santuario Maria Santissima del Buoncammino di Altamura.A raccontare in diretta televisiva (e in streaming via Facebook) la contemplazione dei misteri di Cristo con il cuore della Madonna - che sarà presieduta da Mons. Giovanni Ricchiuti, presidente nazionale di Pax Christi - ci penseranno le telecamere dell'emittente nazionale Tv2000 (canale 28 del digitale terrestre e 157 di Sky) e le frequenze della radiostazione ufficiale della CEI, InBlu Radio.Un momento di riflessione e meditazione sul messaggio di Papa Francesco redatto per la 54° Giornata Mondiale della pace. In tutte le apparizioni la Mamma celeste ci invita, infatti, a recitare il Santo Rosario come arma potente contro il Male, per ottenere la vera pace. Quella stessa pace che ciascuno di noi è chiamato a vivere «come impegno comune, solidale e partecipativo - scrive il Santo Padre - per proteggere e promuovere la dignità e il bene di tutti e per interessarsi alla compassione, alla riconciliazione, alla guarigione, al rispetto e all'accoglienza».