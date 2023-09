Un tronco di fogna in via Vecchia Buoncammino fino al santuario

Inizieranno ad ottobre i lavori di AQP per la realizzazione di un tronco di fogna di circa un chilometro in via vecchia Buoncammino. Lo ha comunicato il sindaco Vitantonio Petronella dopo aver acquisito informazioni sull'avvio degli interventi.La nuova infrastruttura servirà il tratto in via vecchia Buoncammino compreso fra via Martin Luther King (zona artigianale di Grotta formica) e il limite stradale comunale. Aqp ha investito 975.000 euro, come da quadro economico, e ha previsto una durata complessiva di circa 8 mesi. Le lavorazioni procederanno in ampliamento rispetto alla rete fognaria esistente e prevedono anche la realizzazione di un impianto di sollevamento alla confluenza con la strada vicinale La Mena.Un ulteriore tassello infrastrutturale per il miglioramento dei servizi, in questa area dove sono ubicati il santuario della Madonna del Buoncammino, una struttura socio sanitaria assistenziale, diverse aziende e altre utenze ubicate lungo la strada. Il sindaco Petronella garantisce "la massima attenzione al cantiere da parte dell'amministrazione e degli uffici, una volta che sarà avviato dalla ditta a cui l'AQP ha aggiudicato i lavori".