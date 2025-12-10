Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza
Meraviglioso Natale, un concerto di gioia e speranza

La Stanza del Sorriso ETS ODV, da sempre vicina ai piccoli pazienti con il proprio impegno quotidiano a favore dell'umanizzazione degli spazi di cura, e l'Istituto comprensivo "Bosco–Fiore" di Altamura guidato dalla dirigente Eufemia Patella, in collaborazione con la Rete della solidarietà e con la Asl Bari – PugliaSalute, organizzano il concerto natalizio "Meraviglioso Natale", in programma il 12 dicembre 2025 alle ore 9:30 presso la Sala Conferenze del PTA - Presidio territoriale di assistenza di Altamura (ingresso Ospedale Vecchio, via Filippo Baldassarre).

L'associazione si è occupata della decorazione dei muri del reparto (leggi la notizia), realizzata con il prezioso supporto della famiglia di Beatrice, nell'intento di rendere più accoglienti e rasserenanti gli ambienti destinati ai bambini. Protagonisti dell'evento saranno gli alunni delle classi 3A, 3B e 3C dell'I.C. "Bosco–Fiore", diretti dal maestro Andrea Direnzo, che si esibiranno in un momento musicale dedicato alla solidarietà e alla condivisione.

Al termine del concerto si tiene la cerimonia di affissione della targa dedicata a Beatrice, che sarà collocata nel corridoio del reparto di Neuropsichiatria Infantile al quarto piano, alla presenza della sua famiglia, del personale del reparto, della direttrice Dott.ssa Antonella Bello, del direttore del distretto Francesco Torres e del Cappellano della ASL Don Michele Capodiferro che impartirà una speciale benedizione.

La cittadinanza è invitata a partecipare.
