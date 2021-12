Religione Masci Altamura 1, in piazza Duomo e in Cattedrale per la luce della pace da Betlemme

Anche quest'anno il gruppo Masci (movimento adulti scout cattolici italiani) Altamura 1 organizza l'appuntamento "Luci della pace 2021". Sabato 18 dicembre, alle ore 20.00 circa, arriverà in piazza Duomo la "Luce della Pace da Betlemme". Inoltre in questa serata di festa e di riflessione il Masci proclama e premia i vincitori del concorso video legato alla "Luce della Pace", riservato alla scuola primaria di Altamura Per l'occasione, si raccoglieranno doni e regali da consegnare per Natale ai bambini meno fortunati.Domenica 19 dicembre, alle ore 10, è in programma una messa in Cattedrale celebrata dal vescovo Giovanni Ricchiuti.