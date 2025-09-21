Locandina
Manifestazione per Gaza in piazza Resistenza

lunedì 22 settembre 2025 Oggi
Lunedì 22 settembre è indetto uno sciopero generale, che riguarderà i trasporti e il mondo della scuola, da parte di alcune organizzazioni sindacali.

Nella stessa giornata ad Altamura, alle ore 10.00, in piazza Resistenza il comitato per la pace di Altamura ha indetto una manifestazione contro la guerra e a favore della popolazione di Gaza. Con questa manifestazione si intende dare sostegno alla popolazione palestinese e alla Global Sumud Flotilla (la flotta di navi e imbarcazioni in viaggio per portare aiuto) e inoltre si chiede di interrompere ogni relazione economica con Israele.
