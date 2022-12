Madonna del Buoncammino: un libro su tre secoli di devozione

Gli ultimi 300 anni della storia di Altamura sono attraversati dal culto della Madonna del Buoncammino. Generazioni di altamurani hanno partecipato ai festeggiamenti e provato una forte venerazione verso una Madonna che non è mai diventata patrona della città ma che ha sempre rappresentato uno dei capisaldi identitari della comunità murgiana.La casa editrice altamurana LAB edizioni, dopo un grande lavoro di ricerca storica e archivistica degli autori Giuseppe Pupillo, Antonio Ferrante e Nunzio Falcicchio, ha pubblicato il libro "Madonna del Buoncammino - Storia del culto ad Altamura". L'argomento viene trattato in tutti i suoi aspetti, dalle origini settecentesche del culto fino al Novecento.La leggenda, la storia del Santuario, i festeggiamenti (la cavalcata, il carro, l'asta della bandiera), la statua della Madonna, la diffusione del culto in America: sono questi alcuni dei temi affrontati dagli autori. Decine di fotografie d'epoca, inoltre, arricchiscono le pagine di un libro che rappresenta già un'icona sul tema, una pietra miliare che meritava il giusto approfondimento storico. La presentazione del volume è curata dal vescovo Giovanni Ricchiuti.La presentazione ufficiale del libro è in programma venerdì 30 dicembre 2022, alle ore 10.30, presso la Sala Tarcisio Pisani del Museo Diocesano di Altamura. Dopo i saluti del vescovo Ricchiuti, interverranno gli autori Giuseppe Pupillo, Antonio Ferrante e Nunzio Falcicchio. Coordina Paolo Falcicchio, vice-presidente dell'Abmc di Altamura.Il libro è già disponibile presso le librerie di Altamura e su tutte le piattaforme di vendita online.