Premio Leone murgiano: prima edizione nel Teatro Mercadante

"Premio Leone Murgiano" Venerdì 28 novembre al Teatro MercadanteLa città di Altamura si prepara a celebrare le eccellenze del territorio con la prima edizione del "Premio Leone Murgiano", in programma venerdì 28 novembre alle ore 19.30 presso il Teatro Mercadante. L'iniziativa, promossa dall'Associazione culturale Leone Murgiano, nasce per valorizzare imprenditori, personalità artistiche e figure del mondo culturale che contribuiscono alla crescita e alla visibilità dell'intera area murgiana.Fondata ufficialmente nel maggio 2023, l'Associazione Leone Murgiano inaugura con questo evento un progetto ambizioso destinato a diventare un appuntamento annuale. Il premio intende riconoscere e celebrare chi, con il proprio talento e il proprio impegno, arricchisce la Murgia sotto il profilo sociale, creativo e produttivo.A sottolineare l'importanza dell'iniziativa, la cerimonia di premiazione è stata annunciata a tutti gli organi d'informazione. In particolare, il presidente dell'Associazione, Cav. Dott. Giovanni Mercadante, e il vicepresidente, avv. Pierfrancesco Viti, hanno illustrato progetto e finalità in un'intervista rilasciata all'emittente televisiva locale Canale 2, contribuendo a una vasta diffusione dell'evento.Il premio abbraccia l'intero territorio dell'Alta Murgia, coinvolgendo non solo Altamura ma anche Gravina in Puglia, Santeramo in Colle, Gioia del Colle, Poggiorsini e Spinazzola. Un'area accomunata da una forte identità culturale e da un patrimonio materiale e immateriale riconosciuto, che attraverso questa iniziativa trova un nuovo momento di coesione e valorizzazione.Il concorso ha registrato numerose candidature provenienti da tutta la Murgia. Le nomination e le selezioni sono state affidate a una Commissione di alto profilo culturale, che ha operato secondo criteri trasparenti e verificabili, garantendo imparzialità e rigore nell'individuazione delle persone da premiare.Ingresso gratuito, sino a raggiungimento della capienza.