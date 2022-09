Infanzia: Associazione italiana maestri cattolici e Agorateca dialogano sul metodo Munari

L'Associazione Italiana Maestri Cattolici, sezione di Altamura, e l'Agorateca, biblioteca di comunità, promuovono l'evento "Dialogo per un primo approccio al metodo Munari". Giovedì 22 settembre, ore 18.00, presso l'Agorateca in via Stefano Lorusso, partecipano Silvana Sperati, allieva e collaboratrice di Bruno Munari, socia fondatrice dell'Associazione Bruno Munari, progettista e conduttrice di laboratori di educazione al pensiero progettuale creativo, e direttrice dell'l'unica fattoria didattica Metodo Munari. Partecipano, inoltre,L'Aimc, inoltre, terrà un percorso laboratoriale per i soci, nelle giornate di venerdì 23 e sabato 24 settembre 2022, presso il V Circolo Didattico "San Francesco d'Assisi". Con gli obiettivi di: favorire la conoscenza del particolare e straordinario rapporto che l'artista Munari ebbe con la didattica; sperimentare l'approccio alla conoscenza del materiale e al libro come oggetto; sperimentare l'espressività nel segno che diventa disegno e il superamento dei principali stereotipi.Bruno Munari, scrittore e designer, ha creato giochi didattici, laboratori e libri per l'infanzia. La sua pedagogia è basata su un apprendimento che scaturisce dalla partecipazione attiva e creativa del bambino che, giocando, impara.