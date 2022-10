Inaugurazione della Casa dei bambini, sezione differenziata a metodo Montessori

Sabato 8 ottobre, alle ore 16.30, presso la scuola paritaria dell'infanzia "Maria Montessori" in via Bitonto 10 viene inaugurata la sezione Montessori "Casa dei bambini" (sezione differenziata a metodo Montessori).Intervengono autorità, formatrici, insegnanti: per il Comune il vice sindaco Raffaella Petronelli, l'assessore all'istruzione Margherita Fiore, l'assessore alle politiche sociali Vito Menzulli; Annagrazia Buttazzo (coordinatore scientifico e formatore Opera Maria Montessori); per la FISM (Federazione italiana scuola materna e nidi) Maria Ronca e Katia Blasi; per la scuola paritaria "Maria Montessori" Maria Romano (fondatrice e insegnante specializzata), Ornella Ventricelli e Sara Squicciarino (insegnanti specializzate).