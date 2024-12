I Babbi Natale arrivano con la 500 Parade

I Babbi Natale arrivano in 500.Anche quest'anno il Team 500 di Altamura, club di appassionati dello storico marchio automobilistico, organizzano il raduno e la parata per le vie cittadine "500 Parade". Arrivo previsto alle ore 12.00 in via Ottavio Serena dove è prevista tanta animazione.Il programma in locandina