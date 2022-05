Festa del Santissimo Redentore: passeggiate, sport e preghiera

Il 7 e l'8 maggio è festa del Santissimo Redentore nel quartiere Trentacapilli e Lama di Cervo. Passeggiate in bici, eventi sportivi, momenti di preghiera e animazione per bambini: gli appuntamenti si terranno nella parrocchia e nel nuovo parco culturale e centro sportivo "DM 10" inaugurato lo scorso 5 marzo e già diventato, in pochissimo tempo, un punto di attrazione del quartiere e non solo.