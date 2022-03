Il coraggio è sempre una scelta, sport e legalità a braccetto

9 foto Giornata della legalità al "Redentore"

A sette anni dal tragico attentato, Altamura ha ricordato Domenico Martimucci. Al calciatore altamurano è stato intitolato il polo culturale e centro sportivo "DM 10" della parrocchia del Ss. Redentore. Per la pioggia e la neve, tutto si è svolto in chiesa. Vibrante il discorso di don Luigi Ciotti, fondatore di "Libera". Molto folta la partecipazione all'evento che si è concluso con un simbolico taglio del nastro da parte dei genitori di "Domi".L'incontro è stato aperto dal parroco don Nunzio Falcicchio che ha poi dato la parola a don Luigi Ciotti, ai magistrati Renato Nitti (procuratore capo di Trani) e Giuseppe Gatti (Direzione nazionale antimafia), al giornalista Marino Bartoletti, a Lea Martimucci (sorella di Domi), alla sindaca Rosa Melodia, al vescovo Giovanni Ricchiuti per la benedizione conclusiva. Non è stato possibile effettuare il taglio del nastro nel polo culturale e centro sportivo "DM 10" a causa del maltempo e per il freddo.Tutti emozionanti i discorsi. Don Ciotti ha parlato anche di guerra e di "pace armata" e si è rivolto soprattutto ai bambini e ai ragazzi chiedendo loro di essere cittadini responsabili. Filo conduttore dei vari interventi il tema della giornata della legalità "Io non dimentico", quest'anno rappresentata dall'emblematica frase "Il coraggio è sempre una scelta".Chiesa gremita, con una continua turnazione dei presenti assicurata in modo efficace dal servizio di accoglienza. Varie scolaresche hanno partecipato, molti bambini seduti ai piedi dell'altare. Numerose le presenze istituzionali.Galleria fotografica a cura di Altamuralife