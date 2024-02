"E’ fatto giorno”: al teatro Mercadante recital musicale per ricordare Rocco Scotellaro e Fabio Perinei

"E' fatto giorno": 29 febbraio, al teatro Mercadante di Altamura recital musicale per ricordare Rocco Scotellaro e Fabio PerineiUna serata di poesia e musica al Teatro Mercadante di Altamura per ricordare due uomini politici e intellettuali del Mezzogiorno: il lucano Rocco Scotellaro, che fu poeta e sindaco di Tricarico (Matera), a 100 anni dalla nascita e a 70 dalla morte (gli anniversari ricadevano esattamente nel 2023), e Fabio Perinei, parlamentare e sindaco di Altamura, a 15 anni dalla scomparsa. Si terrà oggi alle 20.30 (apertura porte di ingresso alle 19.45). Ad organizzarla l'associazione Murgia futura e la famiglia Perinei.In scena "E' fatto giorno", il recital musicale e teatrale con Carmela Vincenti e Nichi Vendola, prodotto da Fidelio, che ha debuttato a dicembre al teatro Piccinni di Bari, poi in replica il 2 febbraio al teatro Verdi di San Severo, con le musiche di Antonio Dambrosio trio (Antonio Dambrosio, percussionista e autore degli arrangiamenti, Aldo Davide Di Caterino e Vince Abbracciante che si esibiscono rispettivamente al flauto e alla fisarmonica).In scena un doppio reading: la voce femminile (quella dell'attrice Carmela Vincenti) che racconta la vita breve ma intensa di Rocco con le parole affettuose e dolenti di sua madre Franca Armento e una voce maschile (quella di Nichi Vendola) che interseca la narrazione materna con le poesie più significative di Scotellaro. Sul palco il musicista Antonio Dambrosio, (già autore qualche anno fa di un disco e di uno spettacolo dedicati all'autore lucano, 'Sempre nuova è l'alba', il componimento forse più noto, sempre con le poesie recitate da Vendola) e il suo Trio che incrociano, con il racconto jazz, le parole del reading: lo stile musicale è molto evocativo del cosmopolitismo del poeta lucano.Sullo schermo scorreranno immagini, fotografie o foto di quadri, che esibiscono la Lucania del primo dopoguerra, le sue suggestioni, la sua povertà, le sue lotte. Rocco Scotellaro, il sindaco-poeta di Tricarico, è ritenuto il cantore della Lucania struggente del secondo dopoguerra, l'intellettuale capace di raccontare un Sud tutt'altro che immobile ed estraneo al movimento della storia. Un autore, vincitore del premio Viareggio, in stretta connessione intellettuale e umana con artisti e studiosi del calibro di Carlo Levi, Amelia Rosselli e Manlio Rossi Doria. Scotellaro fu sindaco di Tricarico a soli 23 anni (1946-1948 e fino al 1950). Morì a soli 30 anni.Prima e dopo lo spettacolo dedicato a Scotellaro, l'associazione Murgia Futura, la famiglia e gli amici di Fabio Perinei ricorderanno quest'ultimo, sul palco (e anche nel foyer con una piccola mostra di manifesti), a 15 anni dalla scomparsa. Il ricordo di un uomo, un politico, un professore che ha vissuto l'impegno per il progresso delle aree interne della Murgia e per la diffusione della cultura. Indimenticabili le sue battaglie da sindaco e parlamentare, come ad esempio quella per la realizzazione del nuovo ospedale tra Gravina e Altamura, intitolato proprio a Fabio Perinei. Un politico che viene ricordato per le battaglie sulle infrastrutture stradali e per la valorizzazione dei beni culturali del territorio ma soprattutto come grande uomo di pace. Lo attestano le sue prese di posizione in Parlamento nei primi anni novanta.Interverranno Michele Ventricelli e Giuseppe Perinei. Appuntamento alle 20.30, apertura porte alle 19.45. L'ingresso è gratuito con prenotazione dei posti ma lo spettacolo registra già il "tutto esaurito" da diversi giorni.